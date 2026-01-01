18-годишен водач от Смолян беше санкциониран след серия от нарушения, извършени в рамките на едва девет минути. Младежът е заснет три пъти от камери за контрол на скоростта, като последното му провинение е с изключително висока скорост в населено място.

Инцидентът е регистриран на 21 април в рамките на кратък интервал между 14:50 ч. и 14:59 ч., когато младият водач управлявал автомобила на баща си. В този период той е бил заснет последователно от три технически средства за контрол на скоростта.

Първото нарушение е установено в 14:50 ч. на ул. „Петър Берон“, където автомобилът се е движил с 65 км/ч. Само три минути по-късно – в 14:53 ч., същата скорост е отчетена и в района на ГПК – новата отсечка на кръговото движение преди тунела в града. Най-сериозното нарушение е засечено в 14:59 ч. на ул. „Тракия“, където младежът е управлявал с 138 км/ч.

На място е съставен акт за установяване на административно нарушение. Свидетелството за управление на водача е отнето за срок от три месеца, а автомобилът е спрян от движение за един месец. Освен това на нарушителя е наложена глоба в размер на 500 евро.

От полицията напомнят, че превишената скорост остава една от водещите причини за тежки пътнотранспортни произшествия и призовават водачите да спазват ограниченията за безопасност.