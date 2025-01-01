Жители на пазарджишкия град Ветрен се оплакват от опасен път, който минава през центъра на населеното място. Наскоро там е загинала жена, блъсната от кола, а преди дни било прегазено и куче, за чийто живот се борят в момента лекарите. Хората настояват да се вземат спешни мерки.

"Аз лично закарах кучето във ветеринарна клиника, тъй като никой не положи усилия да му помогне. Преди това на същото място беше блъсната и жена, която почина", обясни пред NOVA Ирина Маршал, която е от София, но живее във Ветрен.

По думите ѝ улицата е опасна, тъй като там се шофира с висока скорост и никой не спазва ограниченията. "Организират се гонки в съседни улици", подчерта Маршал.

Други хора от града казват, че липсват знаци, няма маркировка по страничните улици, а тази, която има, е почти невидима.

"Този път преди години беше като лунен пейзаж. Сега е асфалтиран и с тротоар. Винаги, когато е имало жалби, сме се отзовавали. Изпращали сме писма до Агенция „Пътна инфраструктура“ в Пазарджик, за да се провери възможността за поставяне на „спящи полицаи“.

Хората настояват за това, но трябва съгласуване, защото пътят е републикански", обясни кметът на Ветрен Радослав Лютаков, който е на поста от 14 години.