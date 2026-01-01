От 22 април започва модернизацията на участък от първокласния път I-8 в района на граничния пункт ГКПП Калотина. Строително-монтажните дейности обхващат около 70 метра от трасето, което ще бъде разширено до по две платна във всяка посока.

Заради ремонтните дейности ще бъде ограничено движението в платното в посока София в участък с дължина близо 700 метра при първия километър на пътя София – Калотина. Трафикът ще се осъществява двупосочно в платното към граничния пункт.

Изпълнител на проекта е консорциум „Калотина 2020“ ДЗЗД, избран след открита процедура по Закона за обществените поръчки. Срокът за строителните дейности е 90 календарни дни, като стойността на договора възлиза на 521 544,43 евро с ДДС.

Строителният надзор се извършва от „Консулт Инженерингс“ ЕООД, с договор на стойност 4877,72 евро с ДДС.

След приключване на работата в платното за София, модернизацията ще продължи и в платното в посока към граничния пункт. Очаква се строителните дейности да завършат до средата на юли 2026 г.

От Агенция Пътна инфраструктура призовават водачите да се движат с повишено внимание, да спазват ограниченията на скоростта и да избягват рискови изпреварвания.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена на сайта на АПИ или на денонощния телефон 0700 130 20.