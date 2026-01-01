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Земетресение с магнитуд от 4,1 по скалата на Рихтер е било регистрирано рано тази сутрин в северната част на гръцкия остров Евбея (Евия) в Егейско море, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Трусът е станал в 6:55 ч. По данни на гръцкия Институт по геодинамика епицентърът му е бил на 6 км северозападно от селището Прокопи, а дълбочината на огнището е била 15,2 км.

 

Няма информация за пострадали хора или щети.

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Петър Къдрев/БТА
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