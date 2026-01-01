Земетресение с магнитуд от 4,1 по скалата на Рихтер е било регистрирано рано тази сутрин в северната част на гръцкия остров Евбея (Евия) в Егейско море, съобщи държавната телевизия ЕРТ.
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια, έγινε αισθητός και σε περιοχές της Αττικής #protothema https://t.co/OXv833jIP4 pic.twitter.com/RoNd5vqFiz— Protothema.gr (@protothema) June 23, 2026
Трусът е станал в 6:55 ч. По данни на гръцкия Институт по геодинамика епицентърът му е бил на 6 км северозападно от селището Прокопи, а дълбочината на огнището е била 15,2 км.
Επιφανειακός σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια – Αισθητός και στην Αττική https://t.co/TrZQdaaySj— Yanna Myrat (Η Γάτα) (@mall_gata) June 23, 2026
Няма информация за пострадали хора или щети.