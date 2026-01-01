Мостът "Крал Фахд", свързващ Саудитска Арабия с островната монархия Бахрейн беше затворен днес сутринта поради опасения за ирански ответни атаки, предаде Асошиейтед прес.

"Движението на превозни средства по моста "Крал Фахд" беше преустановено като превантивна мярка заради иранските атаки, насочени срещу Източната провинция на Саудитска Арабия", написа в социалната мрежа "Екс" ведомството, управляващо моста.

Мостът, дълъг 25 километра, е единствената сухопътна връзка на Арабския полуостров с Бахрейн, където се намира базата на Пети флот на военноморските сили на САЩ.

Американският президент Доналд Тръмп връчи на Техеран ултиматум, с който настоява страната да деблокира Ормузкия проток и заплаши, че ще бомбардира иранските електроцентрали и мостове, ако протокът не бъде отворен отново до вторник 20:00 ч. северноамериканско източно време (сряда 03:00 ч. българско време).