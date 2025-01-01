Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще заведе дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник „Ню Йорк Таймс“, предаде Ройтерс.

"Днес имам голямата чест да заведа дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник "Ню Йорк Таймс"", заяви Тръмп в публикация в социалната си медийна платформа "Трут соушъл".

Делото ще бъде заведено във Флорида, съобщи Тръмп, без да дава повече подробности по случая.

""Ню Йорк Таймс" твърде дълго е имал правото да лъже, клевети и дискредитира мен, но това приключва СЕГА", написа Тръмп.

"Ню Йорк Таймс" не отговори веднага на искането за коментар, посочи Ройтерс.

Тръмп обвини вестника, че лъже за него, семейството му и бизнеса му.