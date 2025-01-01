Посещението на американския президент Доналд Тръмп в Япония е водеща тема днес в западния печат.

Тръмп успокои Япония по отношение на бъдещето на договора за взаимно сътрудничество и сигурност. Американският лидер беше изплашил Токио с изявления, че американската ангажираност със защитата на Япония не се натъква на взаимност, пише британският в. "Таймс".

Тръмп подписа споразумение с Япония за редките земни богатства, се казва в заглавие на в. "Дейли телеграф".

Японската премиерка Санае Такаичи планира да номинира Тръмп за Нобеловата награда за мир, акцентира британското издание.

Американският президент Доналд Тръмп и новата японска премиерка Санае Такаичи обявиха началото на "нова златна ера" в отношенията между САЩ и Япония, като подписаха сделка за редките земни елементи, пише в. "Индипендънт".

По време на срещата си двамата лидери говориха за тесните отношения между двете страни и Тръмп поздрави Такаичи, която стана първата жена премиер на Япония, за историческата ѝ победа, отбелязва британският вестник.

В изявленията си преди срещата те на няколко пъти споменаха покойния японски премиер Шиндзо Абе, с когото Тръмп имаше тесни отношения по време на първия си президентски мандат, отбелязва в. "Гардиън".

Такаичи, която е била протеже на Абе и която споделя твърдата му линия по отношение на засилването на военното присъствие на Китай в региона, благодари на Тръмп за приятелството му с Абе, който бе убит през 2022 г.

Испанският в. "Мундо" също отбелязва, че доброто разбирателство между Тръмп и новата японска премиерка поставя началото на "златна ера" в един съюз в сферата на сигурността, който е от ключово значение за демокрациите в Тихоокеанския регион.

САЩ и Япония подписаха споразумение за редките земни богатства, за да се противопоставят на доминацията на Китай в тази област, посочва френският в. "Монд".

Този документ, подписан от американския президент и японската премиерка, предвижда разширяване на сътрудничеството и мобилизиране на капитала за поддържане на добива и преработката на полезни изкопаеми в двете страни.

В него е залегнало и съвместно изготвяне на проекти, които могат да запълнят празнините във веригите им за доставки - това "включва производни продукти като магнити, батерии и катализатори", като "през следващите шест месеца" ще бъда взети мерки за финансирането на приоритетни проекти, отбелязва френското издание.