SolarStratos претендира за най-високо издигнал се соларен самолет в света, след като техен летателен апарат достигна височина от 9521 метра – рекорд, който обаче все още не е потвърден от Международната федерация по аеронавтика (FAI), съобщи АФП.

Полетът, с продължителност 5 часа и 9 минути, подобри предишното постижение (9235 м) на самолета Solar Impulse, разработен от Бертран Пикар, се посочва в прессъобщение на SolarStratos.

Пилотът Рафаел Домжан успя да се възползва от топлите въздушни течения в кантон Вале в югозападната част на Швейцария, за да позволи на малкия си самолет да се издигне толкова високо.

Летателният апарат е направен от въглеродни влакна и има впечатляващ размах на крилетe от 24,8 метра, а кабината е дълга 9,6 метра. Огромните му крила са покрити с 22 квадратни метра соларни панели.

След неуспешен летателен сезон през 2024 г. 50-годишният пилот се приближи към своята крайна цел – да достигне или надмине височина от 10 000 метра.

„Споделям този щастлив момент с целия си екип, който от години подготвяше това постижение“, казва Домжан в прессъобщението, цитирано от АФП.