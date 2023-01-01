Руските власти съобщиха днес, че руската противовъздушна отбрана е свалила четири украински дрона близо до Москва и над Брянска област, която граничи с Украйна, предаде Ройтерс.

Кореспондентка на Ройтерс беше в района Одинцово, близо до населеното място Часци, западно от Москва, където е бил свален един от дроновете и са били чути четири взрива малко след 3:00 ч. местно време (и българско).

„Прозорците се тресяха", каза кореспондентката на Ройтерс.

Един от дроновете беше свален над Красногорск, град в близост до Москва, където се намира администрацията на Московска област.

Видеа и снимки от мястото, публикувани от руския информационен сайт „База", показват счупени прозорци на висок жилищен блок, отломки на паважа и автомобил с дупка в покрива.
 
Въздушното пространство над руската столица временно беше затворено, а три големи столични летища - Внуково, Шереметиево и Домодедово за малко спряха работа, като всички полети бяха пренасочвани, съобщи ТАСС.

Украйна избягва да поема отговорност за атаки с дронове срещу руска територия, каквито напоследък зачестиха, посочва Ройтерс.

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Алексей Маргоевски/БТА

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