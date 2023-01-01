Good morning ☀️



At night, a drone fell in Krasnogorsk of the Moscow region.



Also, the occupiers reported that they shot down two UAVs in the Bryansk region and two in the Moscow region.



In the Moscow region, the "Carpet" plan was announced again, and the airports were closed. pic.twitter.com/grwD92v3U5 — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) August 22, 2023

Руските власти съобщиха днес, че руската противовъздушна отбрана е свалилаблизо до Москва и над Брянска област, която граничи с Украйна, предаде Ройтерс.Кореспондентка на Ройтерс беше в района Одинцово, близо до населеното място Часци, западно от Москва, където еи са били чути четири взрива малко след 3:00 ч. местно време (и българско).каза кореспондентката на Ройтерс.Един от дроновете беше свален над Красногорск, град в близост до Москва, където се намира администрацията на Московска област.Видеа и снимки от мястото, публикувани от руския информационен сайт „База", показват счупени прозорци на висок жилищен блок, отломки на паважа и автомобил с дупка в покрива.Въздушното пространство над руската столица временно беше затворено, а три големи столични летища - Внуково, Шереметиево и Домодедово за малко спряха работа, като всички полети бяха пренасочвани, съобщи ТАСС.Украйназа атаки с дронове срещу руска територия, каквито напоследък зачестиха, посочва Ройтерс.