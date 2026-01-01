От утре европейската система за изцяло електронна проверка на преминаващите през външните граници на ЕС ще бъде въведена напълно, потвърди днес говорител на Европейската комисия. Той уточни, че европейските правила предвиждат възможности за гъвкавост и те вероятно ще бъдат приложени в летните месеци, предава кор. на БТА Николай Желязков.

В последните 5 месеца в системата бяха регистрирани над 45 милиона преминавания през външните граници, издадени бяха над 24 000 отказа за влизане, установени бяха над 600 пътници, определени като заплаха за ЕС, посочи говорителят. По неговите думи всички държави от ЕС са обявили готовност да въведат системата, макар някои от тях да са изпитали временни технически затруднения.

Когато системата работи добре, преминаването се извършва средно за 70 секунди, каза говорителят. По неговите думи в летните месеци се очаква повишен брой пътуващи и затова държавите от ЕС, при необходимост, могат да извършват проверките и по досегашния начин, за да се избегне струпването на опашки. Тези правила за гъвкавост ще може да се прилагат до септември.

Новата система води до повишаване на сигурността на ЕС и това е главната задача, обобщи говорителят. Електронната система на ЕС предвижда от чужденците да бъдат взимани пръстови отпечатъци и да им се правят лицеви снимки при първото прекосяване на границата, както и да отпаднат досегашните паспортни проверки и поставянето на печати в документите за пътуване.