Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръп - Стив Уиткоф, пристигна във втория по големина град в Русия, Санкт Петербург, за среща с президента на Русия Владимир Путин, предадоха ТАСС и Ройтерс.

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Той бе посрещнат на летище Пулково от специалния представител на Путин по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев, който е и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), отбеляза руската държавна новинарска агенция.

Преди това ТАСС предаде, че самолет на военновъздушните сили на САЩ, идващ от Осло, е навлязъл в руското въздушно пространство. Вчера в норвежката столица Уиткоф се срещна с украинския президент Володимир Зеленски.

По-рано американският държавен секретар Марко Рубио, който е на посещение в Индия, заяви в Мумбай, че Уиткоф е на път за Санкт Петербург.