Младежите в Европейския съюз възприемат влиянието на социалните медии върху психичното си здраве далеч по-положително, отколкото техните родители, показва проучване, възложено от Европейската комисия и публикувано днес, предаде ДПА.

Почти половината от анкетираните на възраст между 13 и 18 години, или 48%, заявиха, че социалните медии оказват положително влияние върху психичното им здраве, в сравнение с едва 21% от анкетираните родители.

Само 18% от подрастващите са заявили, че социалните медии оказват отрицателно въздействие върху психическото им здраве, докато 36% от родителите смятат, че те имат вредни последици.

Около една трета от подрастващите са заявили, че платформи като ТикТок, Инстаграм и Снапчат нямат нито положително, нито отрицателно въздействие върху психическото им здраве, в сравнение с около 42% от родителите.

Проучването показва още, че родителите подценяват времето, което децата им прекарват пред екрани. Според отговорите на тийнейджърите, те използват телефони и таблети или гледат телевизия средно по 4,5 часа в учебен ден и по 6,1 часа през уикендите – приблизително с час повече, отколкото смятат родителите им.

Изследователите установиха връзка между по-дългото време, прекарано пред екрана, и проблеми като главоболие, затруднения със съня и проблеми с концентрацията.

Въпреки това в доклада се предупреждава, че резултатите не трябва да се тълкуват като доказателство, че използването на екрани пряко причинява проблеми с психичното здраве. Отбелязва се, че младите хора, които вече изпитват затруднения, може да са по-склонни да прекарват повече време в социалните медии или с видеоигри.