Жестоки сблъсъци избухнаха между полиция и протестиращи пред гръцкия парламент в Атина, когато

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The train massacre, which took place in Greece due to state negligence, continues to be protested in the capital, Athens, on its 4th day. The Greek police attacked the protest, which was attended by thousands of people, with chemical gases. #Antireport #Greece #Athens

#Τεμπη pic.twitter.com/9BgIezZyob — Partizan Yunanistan (@partizanGreece1) March 5, 2023

Някои демонстранти подпалиха кофи за боклук и хвърлиха коктейли Молотов, докато полицията отговори със сълзотворен газ и зашеметяващи гранати, освобождавайки площад Синтагма от протестиращите в рамките на няколко минути.Полицията съобщи, че, за да поискат отговорност за челния сблъсък във вторник близо до централния град Лариса, който предизвика масово възмущение.

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След влаковата катастрофа: Продължават стачките в Гърция

ΒΙΝΤΕΟ: Η αστυνομία έπνιξε την πλατεία Συντάγματος στα χημικά. Χιλιάδες κόσμου ανάμεσα τους ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά προσπαθούν να βρουν τρόπο διαφυγής. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική από τα δακρυγόνα. https://t.co/0vklBG06xL pic.twitter.com/bhuPU12OZh — NEWS 24/7 (@News247gr) March 5, 2023

Те бяха пуснали стотици черни балони в небето в памет на мъртвите, като някои държаха табели с надпис „Долу правителствата убийци“.Влаковете и метрото са парализирани от стачка.

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