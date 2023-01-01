Хиляди присъстваха на митинг след най-тежката железопътна катастрофа в Гърция, погубила 57 души
Жестоки сблъсъци избухнаха между полиция и протестиращи пред гръцкия парламент в Атина, когато хиляди присъстваха на митинг след най-тежката железопътна катастрофа в Гърция, погубила 57 души.

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Някои демонстранти подпалиха кофи за боклук и хвърлиха коктейли Молотов, докато полицията отговори със сълзотворен газ и зашеметяващи гранати, освобождавайки площад Синтагма от протестиращите в рамките на няколко минути.
 


Полицията съобщи, че 12 000 души са се събрали край големия площад пред парламента, за да поискат отговорност за челния сблъсък във вторник близо до централния град Лариса, който предизвика масово възмущение.

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Те бяха пуснали стотици черни балони в небето в памет на мъртвите, като някои държаха табели с надпис „Долу правителствата убийци“.

След влаковата катастрофа: Продължават стачките в Гърция

Влаковете и метрото са парализирани от стачка.
 
 

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