Още 12 души са задържани при операция, свързана с турския „Джан холдинг“, който е собственик и на водещи турски медии като „Шоу тв“, съобщи Анадолската агенция. Този път в рамките на разследването за създаване, ръководене и участие в организирана престъпна група, която е осъществявала измами и е укривала данъци, са задържани ръководители на фирми, които са част от „Джинер груп“ (Ciner Grup), съобщава кореспондентът на БТА Айше Сали.

Акции от „Джинер груп“, чиито собственик е Тургай Джинер, са придобити от „Джан холдинг“ през 2024 г. Под нейната шапка попадат медиите, свързани с холдинга като „Шоу ТВ“, „Хбер тюрк“, както и спортни канали и компания за филмови продукции. Разследващите са установили, че при продажбата и прехвърлянето на въпросните акции са изпрани доходи, придобити по незаконен начин. В тази връзка е издадена и заповед за арест на собственика на групата Тургай Джинер, който се намира в чужбина. Съдът в взел решение за назначаване на синдик в негови фирми. Наред с медиите Тургай Джинер притежава и компании, чиито предмет на дейност са туризмът, производството на електричество, занимават се също така с внос и износ. Те са част от „Парк холдинг“, който също попада под шапката на „Джинер груп“.

Операцията срещу „Джан холдинг“ за създаване, ръководене и участие в организирана престъпна група, която е осъществявала измами и е укривала данъци, започна на 11 септември 2024 г. Тогава за пръв път бяха арестувани 10 души и беше назначен синдик на 121 фирми на Холдинга.

За ръководители на организираната престъпна група бяха посочени ръководителите на холдинга Кемал Джан, Мехмет Шакир Джан и Кенан Текирдаг. Според разследването, основавайки много на брой фирми, те са се опитали да затруднят проследяването на управлението и паричните потоци в тях, а чрез извършването на промени в ръководствата им - да размият отговорността с цел да избегнат попадането под ударите на закона.

В същото време в тези от тях, които не осъществяват търговска дейност, средствата са нараснали. Обяснението е било, че парите идват от кредити, но разследващите са установили, че това не отразява истината и средствата, сочени за заеми, са реинвестирани в дружеството в рамките на Закона за амнистия на активите. Тези пари обаче са дошли от дейност в системата и целта е била тяхното изпиране.