Двукратната олимпийска шампионка по синхронно плуване Мария Шурочкина пострада тежко при пожар в дома си.

Тя е била хоспитализирана с изгаряния първа и втора степен след пожар в апартамента ѝ в Москва. Причината за инцидента е възпламеняване на биокамин, съобщават руски медии, позовавайки се на информация от телеграм канали.

По данни на руски медии, Шурочкина зареждала биокамина в жилището си, намиращо се на 17-ия етаж в жилищен комплекс „Свой“, когато пламъците обхванали дрехите ѝ.

Спортистката е получила изгаряния първа и втора степен и е била откарана в болница в състояние със средна тежест.

Мария Шурочкина била открита на стълбището, където търсела помощ. Съседи разказали, че преди това чули плач и викове за помощ. Според публикациите димът изпълнил цялото стълбище, а пламъците се виждали и отвън.

Мария Шурочкина е двукратна олимпийска шампионка по синхронно плуване. Тя печели златни медали от Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г. и в Токио през 2021 г. Спортистката е и многократна световна и европейска шампионка.

Тя е по-малката сестра на руската певица Нюша. Баща им Владимир Шурочкин е бивш член на музикалната група „Ласковый май“.