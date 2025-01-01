Тринадесет души са загинали по последни данни при пожара в многоетажни сгради в жилищен комплекс в хонконгския район "Тай По" днес, съобщи Асошиейтед прес.

Местните власти уточниха, че девет души са загинали на място, а четирима човека са починали по-късно в болница.

Първоначално бе съобщено за четири жертви.

Около 700 жители са били евакуирани и настанени във временни центрове. Огънят се е разпространил бързо по бамбуковото скеле и защитната мрежа, поставени около фасадата на комплекса в "Тай По".

На видеокадри от мястото се виждат най-малко пет близки сгради, обхванати от пламъци, а от прозорците на много от апартаментите излиза дим.