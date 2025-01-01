Една от сградите, където се състои климатичната конференция КОП30 в Белем, Бразилия, беше евакуирана снощи след избухването на голям пожар, съобщи Франс прес.

Огънят предизвика силно задимяване както вътре в сградата, така и извън обекта. Първоначално охранителите на събитието са се опитали да потушат пожарa, използвайки пожарогасители. След това на място са пристигнали екипи от пожарникари.

Свидетели съобщават за кратка паника при евакуацията. Всички участници - десетки хиляди души, са били изведени от горящата зона в очакване на допълнителна информация. На място се усеща миризма на изгоряла пластмаса.

Пожарникарите реагираха бързо и пожарът бе овладян, съобщиха бразилските власти. Няма пострадали при инцидента, а причините за него засега остават известни.

Това е третият сериозен инцидент от началото на конференцията на ООН, която започна миналата седмица. Предишните два бяха свързани с демонстрации на коренното население от Амазонската джунгла.

"Няколко пациенти са вдишали дим и се нуждаеха от кислород, трябваше да бъдат транспортирани до болница. Имаше хора в състояние на емоционален стрес и шок, които стабилизирахме, преди да ги преместим в лечебно заведение", заявиха здравни работници, цитирани от АФП.

Пожарът, който прекрати работата на конференция в нейния предпоследен ден, поражда несигурност около приключването на преговорите между страните участници. "Това ще забави процеса в решаващиия момент, когато трябва да вземем решения", заяви представител на индонезийската делегация.