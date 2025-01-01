Огромен пожар избухна в болница в Картахена, в югоизточна Испания, според местните служби за спешна помощ, които трябваше да евакуират част от персонала и пациентите, сред които на пръв поглед няма ранени.
Кадри, разпространени от местните медии, показаха, че огънят се разпространява главно по фасадата на една от сградите на болницата, предизвиквайки гъст облак черен дим.
Así se veía el incendio del Hospital Santa Lucía en Cartagena desde dentro d una habitación.— Pencho Efesé 🏴🏳️🏴🏳️🇩🇰 (@PenchoEfese1) November 26, 2025
Afortunadamente la evacuación d los pacientes por personal sanitario y seguridad ha sido eficiente y no hay q lamentar daños personales. pic.twitter.com/WPKDVs2qQi
„Пожарникарите овладяват пожара, който избухна в 07:15 ч. в болницата „Санта Лусия“ в Картахена“, написаха общинските служби за спешна помощ в социалната мрежа X, без да съобщават за евентуални жертви на този етап.
„Персоналът на здравното заведение е евакуирал пациентите от този блок и съседните зони в по-безопасни помещения“, се посочва от същия източник, цитиран от АФП.
🏥 Desde el hospital de Santa Lucía confírmanos que el incendio está controlado y no hay víctimas. pic.twitter.com/QdzWiFThc5— Jesús Giménez Gallo (@JeGiGa) November 26, 2025
Според съобщение на кметството на Картахена, пристанищен град с над 200 000 жители, пожарът е избухнал „извън“ болницата, преди да бъде подхранен от „силни ветрове“ към сградата, засягайки поне два от етажите й.
Пожарникарите са го овладели „20-25 минути след пристигането си“ на мястото, което продължават да разследват и днес, уточниха от кметството.