Обявено е извънредно положение в „Глифада“, южен квартал на гръцката столица Атина, пострадал от наводнение вследствие на снощните проливни дъждове, съобщиха местни медии.

Вчера вечерта там е загинала 56-годишна пешеходка, затисната от автомобил, отнесен от придошлите води по една от улиците, предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Съгласно решение на Министерството на вътрешните работи от четвъртък, на местните общински власти ще бъдат отпуснати извънредни средства, за да могат да оценят мащаба на щетите по уличната мрежа и инфраструктурата и да пристъпят към неотложни възстановителни дейности.

„Това, което преживяхме, е нещо, каквото нито аз, нито дори най-възрастните жители на Глифада са виждали“, заяви кметът на района Йоргос Папаниколау, цитиран от АНА-МПА.

„От снощи сме постоянно на улиците и работим без прекъсване“, добави той.

„Вече сме извозили не знам колко камиона, пълни с камъни и всякакъв вид отломки“, каза още кметът, като посочи незаконното изхвърляне на отпадъци като фактор, допринесъл за наводненията заради запушване на речните корита.

Жители на крайбрежен район, цитирани от в „Катимерини“, заявиха, че макар наводненията винаги да са били проблем в района, той се е задълбочил в резултат на разрастването на застрояването и поредицата от горски пожари в планината Имитос.