Органите за гражданска защита на Гърция издадоха предупреждение, в което призовават атиняните да останат вкъщи, доколкото е възможно, поради прогнозата за лоши метеорологични условия от обяд до вечерта.

На жителите на региона на Атина беше препоръчано да ограничат придвижванията си до „само най-необходимите“, съобщи в. „Катимерини“

Атиняните се събудиха под дъжд, а части от планината Парнита бяха покрити със сняг.

Училищата в региона на Атина са затворени, а на повечето държавни служители е препоръчано да работят от дома си.