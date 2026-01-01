Рано тази сутрин Букурещ осъмна с нова бяла пелена, а термометрите в румънската столица отчитаха минус девет градуса. Натрупалата снежна покривка от 15 сантиметра създаде проблеми с придвижването за жителите на града в първия работен ден от тази седмица.

„От цяла Румъния, като изключим планинските райони, най-много сняг тази нощ натрупа именно в Букурещ. Валя няколко часа без прекъсване“, съобщават от Националната метеорологична администрация. До края на деня се очакват нови валежи от сняг, а във вторник и още по-ниски температури, предава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Въпреки усложнената обстановка обаче въздушният трафик на летищата в Букурещ се осъществява без прекъсвания. Няма нито един отменен полет поради метеорологични причини, съобщават летищните власти в информация, изпратена и до редакцията на БТА. Някои полети имат малки закъснения поради необходимостта от размразяване на самолетите, което авиокомпаниите извършват след качване на пътниците, уточнява цитираният източник.

Жълт код за ниски температури е в сила за половин Румъния днес. Предупреждението обхваща Молдова, Добруджа, Олтения, Мунтения, източна и югоизточна Трансилвания, където се очаква живакът в термометрите да падне до минус 20 градуса. Най-студено през изминалата нощ е било в Ботошани в източната част на страната, където са отчетени минус 15 градуса.

Заради лошото време камион, натоварен със стоки, се преобърна на път в Олт. Шофьорът, 45-годишен мъж, не е виждал пътните знаци поради ниска видимост, съобщават местните медии. Инцидент имаше и в Мехединц. Петима души са откарани в болница след сблъсък между микробус и снегорин. Шейсетгодишен мъж е откаран в спешното отделение на болница „Свети Спиридон“ в североизточния румънски град Яш в тежко състояние, след като е открит в състояние на тежка хипотермия, предава Аджерпрес.

Над 90 души са били спасени през последните 24 часа от планинските спасители, като 22 от тях са били транспортирани с линейки до болница. В два случая е бил поискан хеликоптер на румънската служба за спешна помощ SMURD.