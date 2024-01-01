British Airways plane is struck by LIGHTNING on approach to Heathrow forcing urgent diversionhttps://t.co/ikEvQsx6Ty pic.twitter.com/pVCfmMoLB1 — qwerty (@qwerty14117587) July 7, 2024

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на British Airways е билотна път за летище "Хийтроу" в, което е наложили спешно отклонение, пише The Sun.на British Airways от Щутгарт до "Хийтроу" екъмпо време на полети са много често срещани и почти винаги безобидни, побълва британският вестник.Според експерти повечето самолети биват ударени от мълния веднъж или два пъти годишно. Това се дължи на факта, че самолетите са много добри проводници, които действат като гръмоотводи.