Дългогодишният мениджър на американската легенда на кънтри музиката Доли Партън оттегли съдебния иск срещу племенника на покойната певица на фона на разгорелия се спор около нейното наследство, съобщиха американски медии на 5 ноември.

Искът, подаден през септември от мениджъра ѝ Дани Нозел, обвинява племенника на певицата Брайън Сийвър в опит за изнудване с цел получаване на средства от наследството ѝ. То включва увеселителен парк, хотел и музей, чието откриване предстои.

Сийвър, който през август съобщи за смъртта на 80-годишната певица в емоционално видео, години наред се е грижил за нейната сигурност, но впоследствие е бил внезапно уволнен, съобщи сайтът Ти Ем Зи (TMZ).

В съдебните документи се твърди, че Сийвър е отправял заплахи, включително в текстово съобщение, в което предупреждава, че ще се превърне в „ръката на възмездието за цялото ми семейство“, пише „Ню Йорк Таймс“.

В рамките на производството съдия е издал временна ограничителна заповед срещу Сийвър. Делото е прекратено доброволно по искане на ищеца на 5 ноември в съд в Нашвил, съобщиха няколко американски медии.

Доли Партън израства в крайна бедност, преди да се превърне в една от най-големите легенди на американската кънтри музика. С характерния си бляскав сценичен образ тя печели световна популярност с хитове като „Jolene“ и „I Will Always Love You“.

Певицата участва и в редица филми, дарява милиони долари за благотворителност и изгражда мащабна бизнес империя. Сред най-известните ѝ начинания е популярният тематичен парк „Доливуд“ в щата Тенеси. Бизнесът ѝ обхваща също козметика, облекла и аксесоари за домашни любимци, смеси за печива и дори крайпътен комплекс за шофьори на камиони.