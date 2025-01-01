Френският президент Еманюел Макрон отново назначи за премиер Себастиан Льокорню, само четири дни след като той подаде оставка.

„Президентът на републиката е номинирал г-н Себастиан Льокорню за премиер и му е възложил задачата да формира правителство“, се казва в съобщение на Елисейския дворец, цитирано от АФП.

Франция е изправена пред една от най-тежките си политически кризи от десетилетия насам, след като Льокорню подаде оставка по-малко от месец след встъпването си в длъжност, оставяйки Макрон в политическа изолация и в търсене на нови варианти. Правителството на Льокорню се разпадна на фона на ожесточена опозиция срещу новосформирания му кабинет и неуспеха му да си осигури парламентарна подкрепа за бюджета за 2026 г.

Макрон търси шестия премиер на Франция за по-малко от две години

От преизбирането на Еманюел Макрон през 2022 г. Франция е свидетел на безпрецедентна смяна на министър-председатели, което задълбочава политическата нестабилност.

Елизабет Борн беше първата, която заемаше поста през втория мандат на Макрон, от май 2022 г. до оставката си през 2024 г. след многократни сблъсъци с парламента по спорни реформи. Габриел Атал бе премиер от 9 януари до 5 септември 2024 г. След това през септември 2024 г. Мишел Барние стана премиер, чийто кратък мандат не успя да обедини разединената френска Национална асамблея. През декември 2024 г. Франсоа Байру пое поста, но се сблъска с вот на недоверие, който свали правителството му в рамките на няколко месеца. През септември 2025 г. Себастиан Льокорню беше назначен за пети министър-председател на Макрон за по-малко от две години, но и той подаде оставка само няколко седмици след встъпването си в длъжност.