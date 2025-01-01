Френският премиер в оставка Себастиан Льокорню започва днес двудневни разговори с представители на различни партии за намиране на изход от политическата криза, ден след като шокира Франция с решението си да се оттегли от властта, предаде Ройтерс.

Льокорню подаде вчера оставката си и тази на правителството, след като представеният от него в неделя вечерта кабинет бе отхвърлен както от съюзниците му, така и от противниците. Това е най-кратко просъществувалият кабинет в съвременната история на Франция.

Френският президент Еманюел Макрон натовари вчера Льокорню със задачата да проведе разговори, като му даде краен срок до утре вечерта.

Политици от различните политически сили изразиха недоумение от действията на президента, като предположиха, че най-вероятно става дума за опит да бъде спечелено време.

Понастоящем не е съвсем ясно какви точно ще бъдат отговорностите на Льокорню по време на обсъжданията.

"Подобно на много французи, вече не разбирам решенията на президента", каза центристът Габриел Атал, който беше и премиер на Макрон.

Сегашната политическа криза, която е най-дълбоката след създаването на Петата република през 1958 г., започна през юни миналата година.

След като крайната десница се класира на първо място на изборите за Европейски парламент, Макрон обяви предсрочни избори за долната камара на френския парламент. В резултат на изборите се получи фрагментиран парламент, в който няма ясно мнозинство.

Правителство на Льокорню беше третото, което се провали след тези на Мишел Барние и Франсоа Байру. Общото между тях е, че всички те изпитваха затруднения да постигнат споразумения с други партии относно държавния бюджет, и по-специално относно съкращенията на разходите и повишаването на данъците, считани за необходими за овладяване на бюджетния дефицит на Франция от 5,8% от брутния ѝ вътрешен продукт през 2024 г.

Според професора по политически науки Дъглас Йейтс досега Макрон е избирал грешния човек, като се е насочвал към хора от центъра и е успя да отчужди левицата и десницата.

„Макрон трябва да си тръгне“, заяви Матилде Пано, ръководител на групата на крайнолявата партия „Непокорна Франция“ в Националното събрание, след като отбеляза поражението на „трима министър-председатели за по-малко от година“ начело на правителството.

Лидерът на депутатите от партия „Ренесанс“ Габриел Атал заяви пред своята група, че не желае оставката на президента на Франция Еманюел Макрон, като се разграничи от Едуар Филип, който изрази такова желание, според участниците в срещата, предаде АФП.

„Никога няма да се присъединим към онези, които сутрин, на обяд и вечер призовават за оставката на президента на републиката и за предсрочни президентски избори“, заяви бившият министър-председател, като прецени, че „ако демократично избран и легитимен президент, който може да довърши мандата си, бъде принуден да подаде оставка, това ще наруши цялото ни демократично равновесие“.

Сега Макрон е изправен пред нелеката задача да реши какво да прави по-нататък.