/ БТА

Британският крал Чарлз заяви пред американския Конгрес, че същата „непоколебима решителност“, проявена след атаките срещу САЩ от 11 септември 2001 г., е „необходима за защитата на Украйна и нейния най-смел народ..., за да бъде гарантиран истински справедлив и траен мир“, предаде Ройтерс.

Той също така каза, че партньорството между Европа и Америка е „по-важно днес, отколкото когато и да било“.

Очаква се Чарлз да се срещне с високопоставени законодатели от Републиканската и Демократическата партия, след като по-рано днес посети Белия дом заедно с кралица Камила. Събитията са част от четиридневното държавно посещение на британския крал в САЩ, целящо да подчертае връзките, изградени между Великобритания и нейната бивша колония през последните 250 години от обявяването на американската независимост.

Кралят е вторият британски монарх, който се изказва пред Конгреса на САЩ. Майка му, кралица Елизабет Втора, произнесе реч пред двете камари на американската законодателна власт през 1991 година.

Владимир Арангелов, БТА
Последвайте ни

Свят