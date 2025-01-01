Контролният пункт между Израел и ивицата Газа "Керем Шалом" беше отворен днес - ден след поредицата израелски удари по палестинската територия, предаде Франс прес, като цитира представител на израелските сили за сигурност.

Той каза, че "Керем Шалом" пак функционира, "в пълно съответствие със споразумението" за прекратяване на огъня, влязло в сила на 10 октомври.

Вчера Израел спря допускането на хуманитарна помощ в Газа "до ново разпореждане", като обвини "Хамас" в нарушаване на споразумението. Палестинското ислямистко движение отрече тези твърдения, отбелязва АФП.