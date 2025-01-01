Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че примирието между Израел и Хамас все още е в сила, след като израелската армия проведе смъртоносни удари по Газа заради нарушения на примирието от страна на палестинската групировка.

„Да, така е“, отговори Тръмп на борда на Air Force One, когато бе попитан дали примирието все още е в сила. Той също така намекна, че ръководството на Хамас не е замесено в никакви предполагаеми нарушения и вместо това обвини „някои бунтовници отвътре“.

„Но така или иначе, ще се справим с това по подходящ начин. Ще се справим строго, но по подходящ начин“, добави Тръмп.

Израел заяви, че е възобновил прилагането на примирието в Газа, след като на 19 октомври нанесе удари по позиции на Хамас, обвинявайки групировка, че е нанесла удари по неговите войски в най-сериозното насилие от началото на деветдневното примирие.

Агенцията за гражданска защита в Газа, която работи под ръководството на Хамас, съобщи, че най-малко 45 души са били убити на територията на Газа при израелските удари. Израелската армия каза, че разследва съобщенията за жертви, предаде АФП.

Тръмп изрази надежда, че примирието, за което помогна да бъде постигнато, ще се запази.

„Искаме да сме сигурни, че ще бъде много мирно с Хамас. Както знаете, те бяхс доста буйни. Те стреляха и ние мислим, че може би ръководството не е замесено в това“, обясни той.

Малко преди коментарите на Тръмп, неговият вицепрезидент Джей Ди Ванс, омаловажи подновяването на насилието в Газа, заявявайки, че в примирието ще има „смущения и прекъсвания“.

„Хамас ще стреля по Израел. Израел ще трябва да отговори. Така че смятаме, че това е най-добрият шанс за траен мир. Но дори и да го постигнем, ще има възходи и падения и ще трябва да следим ситуацията“, каза той.

Ванс призова арабските страни от Персийския залив да създадат „инфраструктура за сигурност“, за да гарантират, че Хамас ще бъде разоръжена, което е ключова част от мирното споразумение.

„Арабските държави от Персийския залив, нашите съюзници, все още не разполагат с инфраструктурата за сигурност, необходима за да се потвърди, че Хамас е разоръжена“, посочи той.

Ванс заяви, че член на администрацията на Тръмп „със сигурност“ ще посети Израел „в следващите няколко дни“, за да наблюдава ситуацията.

Той не потвърди кой ще бъде този човек, но каза, че „може да съм аз“.