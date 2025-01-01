Израелската армия съобщи, че нейни изтребители са нанесли удари в района на град Рафах, ивицата Газа, за да ликвидират заплахата от "терористи", открили огън по израелски войници, предаде Ройтерс.

Военните посочиха, че с действията си палестинските бойци грубо са "нарушили" споразумението за спиране на огъня, и добавиха, че армията ще отговори твърдо.

Военизираното крило на „Хамас“ заяви, че движението стриктно спазва споразумението за прекратяване на огъня с Израел и няма информация за сблъсъци в южния град Рафах, където израелската армия нанесе въздушни удари.

„Потвърждаваме пълния си ангажимент за изпълнение на всичко договорено, най-вече за прекратяване на огъня във всички райони на Ивицата Газа“, се казва в изявление на Бригадите „Иззедин ал Касам“.

Групировката твърди, че няма сведения за инциденти или боеве в района на Рафах. „Това са червени зони под контрола на окупационните сили, а контактът с останалите наши подразделения в района е прекъснат, откакто войната беше подновена през март тази година“, се казва още в изявлението.