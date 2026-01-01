Германският външен министър Йохан Вадефул призова за премахване на принципа на единодушието в Европейския съюз в областта на външната политика и политиката на сигурност и за замяната му с принципа на гласуване с мнозинство, характерен за демокрациите, съобщи ДПА.

„В една демокрация принципът на мнозинството е нормата, а единодушието - изключението“, каза Вадефул по време на съвместна пресконференция с ирландската си колежка Хелън Макенти в Лондон. Ирландия поема председателството на Съвета на ЕС през юли.

„И ние трябва да превърнем демократичната норма в норма и в Европейския съюз. Само така Европа може да остане способна да действа“, допълни той.

След изборите в Унгария на 12 април и поражението на Виктор Орбан сега има благоприятен прозорец от време, който трябва да бъде използван, каза германският външен министър. Смятан за благосклонен към Русия, Орбан възпрепятстваше гласуванията в ЕС през 16-те години, в които ръководеше Унгария, отбеляза ДПА.

„Всеки месец е от значение, дори всяка седмица“, предупреди Вадефул.

Блокажи като тези, на които станахме свидетели в миналото, особено през последните седмици, „вече не са нещо, което можем да си позволим в този свят. Времената са твърде сериозни за това“, каза той.

Малко преди да бъде победен, Орбан блокира в края на март заем от 90 млрд. евро от ЕС за Украйна, което предизвика гнева, наред с други, и на германския канцлер Фридрих Мерц, който го нарече „акт на груба нелоялност“. По думите му „никога не е имало нещо подобно“.

Вчера страните от ЕС се договориха да разблокират заема и да наложат нови санкции на Русия, след като Унгария се отказа от продължилото с месеци противопоставяне.

Очаква се победителят в парламентарните избори в Унгария Петер Мадяр да встъпи в длъжност след две седмици и половина. Очакванията са, че той ще превърне централноевропейската страна в надежден партньор.