Използването на стратегическите петролни резерви е „разглеждан вариант“, който ще бъде обсъден по време на видеоконферентна среща на финансовите министри от Г-7, съобщи източник от френската изпълнителна власт.

Войната в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток доведоха до исторически скок на цената на петрола. Финансовите министри на страните от Г-7 ще обсъдят възможността за координирано използване на националните стратегически петролни резерви, съобщи „Файненшъл таймс“.

Появата на тази информация допринесе за известно успокояване на ръста на цените на суровия петрол към края на азиатската търговска сесия.

През последните дни, след въздушни удари на САЩ и Израел срещу Иран, включително по ядрени обекти, регионът е обхванат от нов конфликт. Тези действия разпалиха ответни мерки, които незабавно се отразиха на световната търговия с енергийни суровини.В пряк отговор на тези удари, **иранската новинарска агенция Тасним съобщи, че Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) е спрял корабоплаването в Ормузкия проток**. Този тесен морски коридор, през който преминава значителна част от световните доставки на суров нефт и втечнен природен газ, беше ефективно блокиран за свободно мореплаване. Последствието не закъсня: **цените на петрола достигнаха петмесечен връх**, като фючърсите на сорта Брент поскъпнаха до 78.53 долара за барел, а американският лек суров петрол до 75.35 долара за барел. Това представлява незабавен и безпрецедентен натиск върху енергийните пазари.В отговор на тези събития, институциите предприемат конкретни стъпки. Като директна мярка за овладяване на ценовия шок, **финансовите министри на страните от Г-7 ще проведат видеоконферентна среща, на която ще обсъдят възможността за координирано използване на националните стратегически петролни резерви**. Това е пряк опит за стабилизиране на пазарите и предотвратяване на допълнителна инфлация, която би засегнала обикновения гражданин.