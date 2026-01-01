Американската автомобилна компания „Тесла“ (Tesla) очаква Европейският съюз да одобри през идните месеци усъвършенстваната ѝ версия на софтуера за автономно шофиране Full Self-Driving, предаде ДПА.

След получено одобрение в Нидерландия компанията е в добра позиция да получи разрешение и на ниво ЕС още през настоящото тримесечие, заяви финансовият директор Вайбхав Танеджа след публикуването на тримесечните резултати.

Софтуерът, който към момента изисква надзор от страна на водача, се предлага в САЩ от няколко години. По данни на „Тесла“ около 1,28 милиона клиенти използват услугата, което е с 180 000 повече спрямо преди три месеца.

Главният изпълнителен директор Илон Мъск заяви, че версия на системата без необходимост от човешки надзор може да бъде въведена в САЩ „вероятно през четвъртото тримесечие“, като внедряването ще става поетапно в зависимост от оценките за безопасност по региони. Автомобилите с по-стар хардуер ще трябва да преминат през обновяване в т.нар. мини фабрики, добави той.

Мъск неведнъж е подчертавал, че дългосрочната стратегия на „Тесла“ е насочена към автономните роботаксита и хуманоидните роботи. Компанията вече е започнала производство на роботаксито „Сайбъркаб“ (Cybercab) - двуместен модел без волан и педали, който според него може да заеме значителен дял от бъдещото производство.

Производителят планира също да започне серийно производство на хуманоидния робот „Оптимус“ (Optimus) през 2026 г., като в дългосрочен план се цели капацитет до 1 милион бройки годишно.

Във връзка с разширяването на дейността „Тесла“ повиши прогнозата си за капиталовите разходи през тази година до 25 милиарда долара спрямо 20 милиарда долара, очаквани преди три месеца.

Компанията отчете и по-добри финансови резултати за първото тримесечие на 2026 г. Приходите са нараснали с 16 на сто на годишна база до 22,39 милиарда долара, а нетната печалба се е увеличила със 17 на сто до 477 милиона долара.

След обявяването на резултатите акциите на „Тесла“ се повишиха с над 3 на сто в извънборсовата търговия.

Глобалните доставки на компанията са се увеличили с 6,3 на сто до 358 023 автомобила през първото тримесечие след спад от 13 процента година по-рано.

Паралелно с това „Тесла“ планира да разшири екипа си в единствения си европейски завод край Берлин, като наеме около 1000 нови служители до края на юни. Общият брой на персонала в предприятието в Грюнхайде ще достигне приблизително 11 700 души.

Целта е увеличаване на производството с около 20 на сто през третото тримесечие на фона на по-силно търсене на високопроходимия модел „Модел Уай“ (Model Y). Около 500 работници на временна заетост ще получат предложение за постоянни договори, уточняват от компанията.

Заводът на „Тесла“ в Грюнхайде беше открит преди около четири години.