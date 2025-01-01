OpenAI, компанията създала ChatGPT, представи дългоочакваната нова версия на своя чатбот с изкуствен интелект - GPT-5, като обяви, че тя може да предлага експертиза на ниво докторска степен. Това съобщи "Би Би Си".

„Мисля, че да разполагаме с нещо като GPT-5 би било абсолютно немислимо в който и да е предишен момент от човешката история“, каза главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман преди представянето вчера.

Пускането на GPT-5 и твърденията за неговите „докторски“ способности в области като програмиране и писане идват на фона на продължаващата надпревара между технологичните компании кой ще създаде най-усъвършенствания AI чатбот.

Илон Мъск наскоро направи подобни твърдения за своя чатбот с изкуствен интелект – Grok, който е интегриран в платформата "Екс".

По време на представянето на последната версия на Grok миналия месец Мъск заяви, че той е „по-добър от доктор във всичко“ и го нарече „най-умният AI в света“.

Междувременно Алтман посочи, че новият модел на OpenAI ще страда по-рядко от т.нар. халюцинации - явлението, при което големите езикови модели измислят отговори, и ще бъде по-малко подвеждащ.

OpenAI също така представя GPT-5 като умел асистент за програмисти, следвайки тенденцията сред големите американски разработчици на AI, включително Anthropic, чийто Claude Code е насочен към същия пазар.

Какво може да прави GPT-5?

OpenAI подчертава способността на GPT-5 да създава цялостен софтуер и да демонстрира по-добри умения за разсъждение с отговори, които показват работните стъпки, логиката и изводите от всяка заявка.

Компанията твърди, че моделът „се усеща по-човешки“, като е обучен да бъде по-честен и да дава на потребителите по-точни отговори.

„GPT-3 за мен беше като да говориш с ученик в гимназията, GPT-4 - все едно говориш с университетски студент. GPT-5 е първата версия, с която наистина се усеща, че говориш с експерт по всяка тема - експерт на докторско ниво“ каза той по време на брифинг преди представянето вчера.

За професор Кариса Велис от Института за AI етика обаче GPT-5 може да не е толкова значим.

„Тези системи, колкото и впечатляващи да са, все още не са успели да станат наистина печеливши“, каза тя, отбелязвайки, че те могат само да имитират, а не да възпроизвеждат истински човешки умения за разсъждение.

„Съществува страх, че трябва да поддържаме вълнението, иначе балонът може да се спука. Възможно е това да е предимно маркетинг“, добави тя.

„Освен някои дребни козметични разлики, преживяването е подобно на използването на предишния чатбот: даваш му задачи или му задаваш въпроси чрез текстови подсказки. Сега той се захранва от т.нар. „reasoning model“ (модел за разсъждение), което на практика означава, че „мисли“ по-задълбочено за решаването на проблеми, но това изглежда повече като еволюция, отколкото революция за технологията“, заяви кореспондентът на "Би Би Си" Марк Чийслак, който получи ексклузивен достъп до GPT-5 преди официалното му пускане.

Промени в ChatGPT

В понеделник OpenAI обяви, че въвежда промени за насърчаване на по-здравословна връзка между потребителите и ChatGPT.

В публикация в блога си компанията написа: „AI може да се усеща по-отзивчив и личен от предишните технологии, особено за уязвими хора, преживяващи психически или емоционален стрес“.

Според публикацията моделът няма да дава категоричен отговор на въпроси като „Трябва ли да се разделя с гаджето си?“, а ще „помага да премислите казуса – като задава въпроси, претегля плюсовете и минусите“.

През май OpenAI отмени силно критикувана актуализация, която направи ChatGPT „прекалено учтив“ по думите на Алтман.

В скорошен епизод на подкаста на OpenAI той сподели, че мисли за начина, по който хората взаимодействат с неговите продукти.

„Хората ще развиват донякъде проблемни, а може би и много проблемни парасоциални връзки (с AI). Обществото ще трябва да изгради нови предпазни механизми. Но ползите ще бъдат огромни“, заяви той.