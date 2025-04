Учтивостта ни към изкуствения интелект (ИИ) може да се окаже доста скъпа, предаде USA Today.

Миналата седмица Сам Олтман, главен изпълнителен директор на OpenAI, заяви, че използването на думите „моля“ и „благодаря“ струва немалко пари.

„Десетки милиони долари, похарчени добре“, написа Олтман в социалната мрежа “X”, след като потребител го попита за сумата.

tens of millions of dollars well spent--you never know