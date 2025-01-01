На извънредно заседание Общинският съвет в Плевен реши да бъде създадена временна кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в общината. Това беше единствената точка в дневния ред. Заседанието започна с половинчасово закъснение заради липса на интернет в залата.

Предложението за създаването на временната комисия беше на председателя на Общинския съвет Иван Малкодански. То беше прието с 21 гласа „за“ , един „против“ и четирима „въздържал се“. В мотивите към предложението си той посочва, че ограниченията в използването на водата, която е обществен ресурс от стратегическо значение и основна жизнена потребност, предизвикват справедливите протести на гражданите на Плевен.

В началото на заседанието беше дадена думата на кмета на община Плевен Валентин Христов и на неговия заместник Калоян Къдрийски да информират общинските съветници за свършеното от тях досега по въпроса с водоснабдяването на града и селата от общината.

След дебатите Малкодански внесе предложение представителите на Общинския съвет в комисията да не бъдат четирима, както беше заложено първоначално, а трима. След гласуване беше решено това да са Емил Пеев, Емил Шишманов и Чавдар Христанов. Общинските съветници решиха комисията да бъде от 11 члена. Прието беше предложението в нея да бъдат включени представители и на общинската администрация, експерти от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) ЕООД, Басейнова дирекция „Дунавски район“, „Напоителни системи“ ЕАД - клон „Среден Дунав“ и граждани.

След приключване на заседанието председателят на Общинския съвет каза за медиите, че първото заседание на комисията ще бъде от 09:00 ч. на 25 август, понеделник, в заседателната зала на Община Плевен. То ще се предава на живо на интернет страницата на Общинския съвет.

Според него тази комисия и кризисният щаб към областния управител имат съвсем различни функции. Кризисният щаб ще търси директни решения и започване на работата по тях. Целта на комисията е да се координират усилията на заинтересованите институции, да могат да се търсят краткосрочни варианти и да може обществеността да получи информация какво се случва. Би било добре представител на тази комисия да бъде поканен в кризисния щаб или на следващата сесия на Общинския съвет тя да излезе с конкретно предложение, смята Малкодански.

Той каза, че още утре ще изпрати писма до институциите, които трябва да излъчат свой представител в комисията. За гражданите ще бъде публикувана публична обява, чрез която те да излъчат свой представител.

За протеста против безводието председателят на Общинския съвет каза, че гражданите са напълно прави да протестират и ги подкрепя, но не мисли, че протестът ще реши проблема.