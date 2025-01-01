След сигнал за мъртви делфини на плаж Кара дере е извършена проверка, но такива не са установени, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна (РИОСВ – Варна) е сигнализирала Община Бяла за извършване на проверка на място и предприемане на действия по премахване и обезвреждане на мъртвите видове. При извършената проверка на терен е обходена цялата плажна ивица на плаж Кара дере и северната част на нос Кара Борун и не са намерени мъртви делфини.

От предоставените към сигнала снимки се вижда, че са налични части от рибарски мрежи в непосредствена близост до остатъци на 5-6 муткури, но по телата им няма остатъци от мрежи, както и видими следи като вдлъбвания, допълват от МОСВ.

Оттам посочват още, че при намиране на екземпляр в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр от защитен животински вид трябва да се уведоми за това най-близкия регионален орган на МОСВ или Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

Дори да се касае за приулов на китоподобни бозайници, същият е неумишлен и съпътства в известна степен рибарските операции. Съгласно Закона за рибарство и аквакултури, в случай на приулов на морски бозайници, уловените животни се връщат незабавно обратно в морето, независимо от тяхното състояние (загинали или живи) и се вписват като приулов в рибарските дневници, пише в съобщението на министерството.

При констатиране на вероятност за човешка намеса като причина за смъртта на екземпляр се уведомяват прокуратурата и МВР.

Според наблюденията на експертите през август в Черно море поради силния вятър често се случва да се образуват подводни течения и високи вълни. При бурно море телата на мъртвите делфини биват изхвърлени на брега. Поради дългият им престой във водата същите са в напреднала фаза на разлагане, посочват още от министерството.

По-рано този месец мъртви делфини бяха забелязани на плаж Шкорпиловци – юг.