Два кораба са преминали през Ормузкия проток, след като Иран се съгласи да отвори отново този стратегически маршрут в рамките на споразумението за примирие със Съединените щати, съобщава платформата за морско проследяване „МаринТрафик“.

„Насипният кораб NJ Earth, собственост на гръцки корабособственик, премина протока в 08:44 UTC, докато Daytona Beach, плаващ под либерийски флаг, го премина по-рано - в 06:59 UTC, малко след като напусна пристанището Бандар Абас“, се посочва в публикация на компанията в социалната мрежа Х, цитирана от АФП.

Съединените щати и Иран постигнаха през нощта договореност за двуседмично примирие. През този период преминаването през Ормузкия проток ще се извършва „в координация с иранските въоръжени сили“, написа в Х иранският външен министър Абас Арагчи.