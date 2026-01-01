Първородният син на американския президент Доналд Тръмп-младши пристига утре на посещение в Република Сръбска в Босна и Херцеговина, съобщи порталът "Кликс".

Очаква се Тръмп-младши да пребивава в Баня Лука, където ще се срещне с представители на управляващите партии в Република Сръбска. Те ще обсъдят потенциални инвестиции на компанията на Тръмп-младши, който пое управлението на семейния бизнес след като баща му се върна в Белия дом през януари 2025 г.

Тръмп-младши, заедно със зетя на Тръмп Джаред Къшнър, който към момента изпълнява висока дипломатическа функция в администрацията на американския президент, планираха инвестиция в Сърбия за изграждане на кула в Белград. Заради проблеми с инвестицията, тя бе замразена, отбелязва "Кликс".

Според информация на медията до посещението на Тръмп-младши се е стигнало благодарение на връзките му с Игор Додик - сина на отстранения президент на Република Сръбска Милорад Додик. Игор Додик е секретар на управляващата партия Съюз на независимите социалдемократи.