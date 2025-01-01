Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че най-големият му син, Доналд Тръмп-младши, е сгоден за светската дама от Палм бийч Бетина Андерсън, предаде Ройтерс, позовавайки се на "Ню Йорк таймс".

Според вестника Тръмп е направил съобщението на празненство в Белия дом.

Ройтерс не успя веднага да се свърже с представител на Доналд Тръмп-младши.

Синът на Тръмп се сгодява за трети път. Преди това Доналд Тръмп-младши беше женен за Ванеса Хейдън, бивша моделка и актриса, в продължение на 12 години. Двойката има пет деца. Ванеса подаде молба за развод през 2018 г.

По-късно Доналд Тръмп-младши се сгоди за телевизионната знаменитост Кимбърли Гилфойл.

Според съобщения в медиите Тръмп-младши и Андерсън се срещат от около година и са пътували до Удайпур в Индия миналия месец, за да присъстват на сватбено тържество.