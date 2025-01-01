Бившият сирийски президент Башар Асад е бил приет в болница след опит за покушение чрез отравяне, съобщава NOVA. Сирийският център за наблюдение на човешките права съобщи, като се позова на свои източници, че Асад е бил настанен в лечебно заведение в покрайнините на Москва. Той е бил изписан в понеделник, посочва "Дейли мейл".

Сирийски съд издаде заповед за арест на бившия президент Башар Асад

Според изданието мотивът зад покушението е бил „да се постави руското правителство в неудобно положение и да бъде обвинено в съучастие“ в смъртта му. Асад получи политическо убежище в Русия, след като беше свален от власт преди десет месеца.

Състоянието на Асад в момента е „стабилно“, твърдят от Сирийския център за наблюдение на човешките права.

Новите управляващи в Сирия са поискали екстрадицията на Асад, но Русия досега отказва да го предаде. Руският президент Владимир Путин лично предостави убежище на бившия диктатор, както и на членове на семейството му и приближени от режима.

60-годишният Асад не се е появявал публично, откакто е пристигнал в Русия, и се предполага, че се намира под строгата охрана на руските тайни служби.