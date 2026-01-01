Над 82 000 абоната - домакинства, учреждения и други обекти - са без електричествов резултат на бурята „Боело“, която продължава да бушува над северните части на Великобритания, с пориви на вятъра, достигащи 135 км/ч, предаде Пи Ей медия/ДПА.

Оранжевият код за опасно силен вятър остава в сила до 23:00 ч. българско време днес.

Екипите, работещи при тежки метеорологични условия, са възстановили електроснабдяването на 344 900 потребители, но 82 600 все още са без ток, съобщи Асоциацията на енергийните мрежи.

Продължават проблемите и при пътното и железопътното движение. „Нет уърк рейл Скотланд“ публикува снимка на наводнени железопътни релси и перон на гара в Глазгоу, както и на паднали дървета върху релсите в близост до друга гара.

Зоната с оранжев код, обявена от британската метеорологична служба, обхваща Шотландия, части от Северна Ирландия и най-северните райони на Англия.

„Боело“ връхлетя района веднага след бурята „Остин“ - първата за сезона, която донесе силни ветрове в южните части на Великобритания в петък.

Към 13:00 ч. българско време Агенцията по околна среда е издала пет предупреждения за очаквани наводнения в райони на Северна Англия, както и 33 предупреждения за възможни наводнения.

Шотландската агенция за опазване на околната среда съобщи, че към същия час са били в сила 34 предупреждения за наводнения и 11 сигнала за възможна опасност от наводнения.

"It's not the end of the weather" Storm Boelo peaked on Sunday morning with winds reaching 82mph on one of the islands in the Inner Hebrides of Scotland, but Sky's Katie Barnfield says this isn't the end of the extreme weather https://t.co/ORgoE86siM