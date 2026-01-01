Очаква се Благодатният огън да пристигне на Велика събота на Международното летище в гръцката столица Атина с правителствен полет от Йерусалим, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Преди седмица Министерството на външните работи на Гърция обяви, че следи отблизо събитията в Близкия изток, включително тези, свързани с транспортирането на Благодатния огън до Гърция, предава кореспондентът на БТА Иван Лазаров. Говорителят на министерството Лана Зохиу увери, че се обсъждат различни варианти за донасянето му в страната.

Гръцката авиокомпания „Скай експрес“ обяви в сряда, че ще транспортира със свои полети Благодатния огън от Атина до седем дестинации в цяла Гърция – Александруполис, Ираклион, Корфу, Ханя, Митилини, Родос и Санторини.