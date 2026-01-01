Германските власти предложиха награда от 1 милион евро за информация, която да доведе до ареста на заподозрените, саботирали електропровод в Берлин и причинили голямо прекъсване на електрозахранването, предаде АФП.

Досега полицията не е успяла да идентифицира нито един член на крайната левица „Вулкан Груп“, която заяви, че е причинила прекъсването на електрозахранването в началото на януари, но министърът на вътрешните работи Александър Добринд обеща да „отвърне на удара“.

Инцидентът, причинен от предполагаем палеж, остави 100 000 жители без електричество и отопление. Властите възстановиха електрозахранването в рамките на пет дни.

Това е най-дългото прекъсване на електроснабдяването в следвоенната история на Берлин. Крайнолеви екстремисти поеха отговорност за инцидента. Властите откриха спешни приюти заради ниските температури.