Световноизвестни туристически дестинации в Индонезия бяха засегнати от тежки наводнения след необичайно силни дъждове, като островите Бали и Флорес са сред най-тежко пострадалите, съобщи ДПА.

Улици, подлези и домове са наводнени, автомобили са отнесени, а много жители бяха принудени да се евакуират.

Властите съобщиха днес, че 18 души са загинали на двата острова, а шестима други все още са в неизвестност.

Столицата на Бали, Денпасар, е особено тежко засегната, а улиците в популярни туристически райони като Чангу и Убуд са се превърнали в реки, съобщи местният вестник "Бали Сън".

Само на Бали са загинали най-малко 14 души. Повече от 560 жители са били принудени да напуснат домовете си и са били временно настанени в общински центрове и училища.

Трафикът по основните пътища е бил блокиран, включително по пътищата за достъп до международното летище "И Густи Нгура Рай". Местните медии описаха щетите като значителни и призоваха туристите в засегнатите райони да избягват ненужни рискове.

Прогнозите сочат, че през следващите дни ще има още бури.

Индонезийската метеорологична агенция (BMKG) каза, че проливните дъждове се дължат на екваториалните вълни на Росби, големи планетарни вълни, които могат да предизвикат продължителни екстремни метеорологични условия. Метеоролозите заявиха, че феноменът е довел до образуването на гъсти дъждовни облаци, които са причинили обилните валежи.

Остров Флорес също е бил силно засегнат. В окръг Нагекео внезапните наводнения са отнели живота на четирима души, включително 6-месечно бебе, а други четирима все още са в неизвестност.

Индонезия е податлива на наводнения и свлачища по време на дъждовния сезон, който обикновено достига своя пик между ноември и март.

Експертите казват, че лошо поддържаните дренажни системи и бързото градско развитие в Бали, един от най-посещаваните острови в света, са увеличили рисковете при силни дъждове извън нормалните мусонни месеци.