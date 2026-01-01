Арестуваният за стрелбата на галавечеря, на която присъстваше президентът на САЩ Доналд Тръмп е високообразован преподавател и дизайнер на видеоигри, отбелязва АП.

Публикации в социалните медии, които очевидно се отнасят за мъжа, арестуван за стрелбата на галавечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, показват, че задържаният предполагаем нападател е висококвалифициран преподавател и дизайнер на видеоигри, информира Асошиейтед прес.

Профилна снимка от месец май през 2025 г. в социалната мрежа "Линкдин" на Коул Томас Алън, живущ в град Торънс, в щата Калифорния, съвпада с външния вид на мъжа от снимка на задържания предполагаем нападател, публикувана снощи от Тръмп, посочва АП.

Профилната снимка на Коул Томас Алън, публикувана в социалната мрежа "Линкдин" го показва с академична шапка и тога при дипломирането му с магистърска степен по компютърни науки от Калифорнийския държавен университет "Домингес Хилс".

Трийсет и една годишният Алън има и бакалавърска степен по машиностроене, получена през 2017 г. от Калифорнийския технологичен институт в Пасадена. Там той е учил със спечелена стипендия от християнска организация. В това учебно заведение той участва и в университетска група, която се бори срещу оръжията.

Филиалът на телевизия Ей Би Си в Лос Анджелис пусна интервю с Коул Томас Алън по време на последната му година в колежа като част от репортаж за нови технологии, които да помагат на хората с напредване на възрастта. Той е разработил прототип за нов тип аварийна спирачка за инвалидни колички.

Алън е дарил 25 долара на политически комитет за действие на Демократическата партия в подкрепа на кандидатурата на Камала Харис за президент на САЩ през 2024 г., сочи държавният регистър за финансиране на кампании, на който се позовава АП. Харис загуби изборите през ноември 2024 г. от Тръмп.

В онлайн автобиографията на Алън се казва, че е работил през последните шест години в C2 Education - компания, която предлага консултации за прием на студенти в университети и подготовка за приемните тестове. Публикация от 2024 г. на страницата на компанията във "Фейсбук" посочва Алън като "Преподавател на месеца" на компанията.

Алън пише в онлайн автобиографията си и че е разработил видеоигра за платформата "Стийм", основана на молекулярната химия. Публикация под името на Алън гласи, че той работи по разработването на нова бойна компютърна игра, чието действие се развива в космоса.

Началникът на полицейския отдел на Федерален окръг Колумбия, в който се намира Вашингтон, заяви, че следователите предполагат, че заподозреният за стрелбата е бил гост на хотел "Хилтън", в който се е състояла годишната вечеря на кореспондентите в Белия дом, посочва Ройтерс. Засега мотивът за нападението не е установен.

Задържаният заподозрян е обвинен за две неща - употреба на огнестрелно оръжие при извършване на престъпление, при което се използва сила и нападение над федерален агент, при което е използвано опасно оръжие, отбелязва Франс прес, като се позовава на федералната прокурорка Джанин Пиро. Могат да му бъдат повдигнати още обвинения в хода на разследването.

Задържаният ще се яви утре пред съдия, допълва агенцията.

На мястото на престъплението са били открити пушка и гилзи, заяви Каш Пател, директорът на ФБР.