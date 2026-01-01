Хърватската полиция проведе акции в четири окръга на страната и арестува няколко лица по съмнения за престъпления срещу околната среда в рамките на престъпно сдружаване, съобщиха днес хърватските медии.

Хърватската национална телевизия ХРТ информира, че арестите са извършени от Службата за общи престъпления към Офиса на криминалната полиция по искане на хърватската антикорупционна служба (УСКОК). Акциите са извършени в районите на Чаковац, Сен, Загреб и Карловац и са в рамките на разследване на незаконно депониране на отпадъци в Госпич, Бенковац и Сен.

УСКОК съобщи, че след като бъде проведен разпит на заподозрените, ще бъде взето и решение как да продължи процедурата.

Според неофициална информация на хърватското издание "Индекс" сред задържаните са известният златар Пашко Додич и Желко Теуфел - член на управителния съвет на компанията "Цезар" (Cezar), част от водещата група в областта на управлението на отпадъците в Хърватия и региона ЦИОС (CIOS). Арестувана е още Снежа Томлянович - директор на компания за управление на отпадъци на Сен, както и Дориан Шипош - отговорен инженер, свързан и с каменоломната в Бенковац.

Смята се, че инженерът Дориан Шипош е бил във връзка с Йосип Шинчек, един от основните заподозрени в аферата с нелегално депониране на отпадъци в Бенковац, отбелязва хърватската редакция на регионалната телевизия Ен 1. Шипош е давал указания на Шинчек как да подготви документацията, с която се известяват хърватските власти за строежа на сметището в града. В засечен от УСКОК разговор между Шипош и Шинчек от октомври 2023 г. се споменават хърватската компания за събиране и рециклиране на отпадъци, базирана в Госпич, "Пластруктор" (Plastruktor) и компанията за производство на екологични материали "Изокс" (Izox), както и името на златаря Пашко Додич. Додич е собственик на парцела, на който се намира каменоломната в Бенковац, където и според съмненията на разследващите се намира незаконното сметище.

Акциите са част от широко разследване на УСКОК за депонирането на отпадъци в Хърватия, което започна през февруари 2025 г. с разследване срещу 10 души и четири компании по подозрения за внос на шредирана пластмаса и смесени отпадъци от Словения и Италия, както и за незаконно депониране на отпадъци на няколко места в Хърватия. Разследването набра популярност с разкриването на незаконно депонирани отпадъци край хърватския град Госпич.

Експертни анализи, публикувани през септември, установиха наличие на микропластмаса и други замърсители в подпочвените води в района на Госпич. Предишни изследвания на отпадъците показаха и наличие на опасни или екотоксични материали, както и високи концентрации на мед, цинк, олово и антимон. Според експертите тези вещества могат да представляват риск за почвата и водите, макар че отделните анализи имат ограничения и не позволяват окончателни заключения за дългосрочните тенденции.

В началото на септември хиляди хора излязоха на протест в Загреб срещу незаконното депониране на отпадъци. Местните медии определиха протеста като един от най-големите протести в страната от последните години.