Върховният лидер на Иран Али Хаменей обвини днес американския президент Доналд Тръмп за седмиците демонстрации в Ислямската република, които според правозащитните организации са довели до повече от 3000 жертви, предаде Ройтерс.

„Смятаме американския президент за престъпник заради жертвите, щетите и клеветите, които нанесе на иранската нация“, заяви Хаменей, цитиран от иранските държавни медии.

„Последните антиирански размирици бяха различни, тъй като американският президент лично се включи в тях“, каза Хаменей, цитиран от иранските медии.

Протестите започнаха в края на декември заради икономическите затруднения, но с времето прераснаха в антиправителствени демонстрации. Тръмп на няколко пъти заплаши с намеса, ако Иран екзекутира протестиращи. Вчера обаче той обаче благодари на иранското ръководство, че се е отказало от масови екзекуции.

Същевременно Хаменей заяви, че властите трябва да „пречупят гръбнака на бунтовниците“, на фона на репресиите срещу вълната от антиправителствени протести, които доведоха до хиляди жертви, предаде Франс прес.

„Нямаме намерение да водим страната към война, но няма да пощадим националните престъпници (...) и още по-лошо от националните престъпници, международните престъпници, които също няма да пощадим“, заяви той пред свои поддръжници по време на религиозен празник.

„С Божията помощ иранската нация трябва да сломи бунтовниците, както сломи бунта“, добави той.

Миналата седмица иранската прокуратура заяви, че задържаните ще се сблъскат със строги наказания. Задържаните включват хора, обвинени, че са „помагали на метежниците и терористите, нападнали силите за сигурност и общественото имущество“ и „наемници, взели оръжие в ръка и всели страх сред гражданите“, заяви той.

Държавните медии цитират главния прокурор Мохамад Мовахеди Азад, който заяви, че „всички престъпници са врагове на Бог“, което, както отбелязва Ройтерс, се наказва със смърт според иранското законодателство.

Междувременно прекъсването на интернет в страната от властите във връзка с протестите постепенно се отменя. Съобщава се, че услугите за кратки текстови съобщения по мобилните мрежи са също възстановени.

Държавните медии съобщават за арестите на хиляди „метежници и терористи“ по цялата страна, включително лица, свързани с опозиционни групировки в чужбина, които подкрепят свалянето на Ислямската република.

Сред арестуваните има няколко души, описани от иранските държавни медии като водачи, включително жена, идентифицирана от властите като Назанин Барадаран, задържани след „сложни разузнавателни операции“. Твърди се, че тя е действала в полза на Реза Пахлави, синът на последния ирански шах, който е в изгнание и който имаше роля в организирането на безредиците.