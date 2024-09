futureforum.bg

Тази есен мащабното събитие за личностно и професионално развитие, организирано съвместно от NOVA и Webit, ще посрещне още шест авторитетни личности. Със своите вдъхновяващи речи на сцената ще излязат лекоатлетката с несломим дух и Ивет Лалова, успешният продуцент Магърдич Халваджиян, шеф готвачът и телевизионен водещ с безкомпромисен усет към перфектната кухня Иван Манчев, актьорът, който се вписа на световната кино сцена – Юлиан Костов, изпълнителният председател на Webit Foundation д-р Пламен Русев, изпълнителният директор на Нет Инфо и ръководител на дигиталната монетизация в United Media – Александър Варов и професионалният коуч Владимир Борачев.Те ще се присъединят към световните лекторина 23 и 24 октомври в НДК.Едва на 20 години Ивет Лалова става известна като най-бързата жена в света. Нейната обещаваща кариера претърпява драстичен обрат след фрактура на бедрената кост по време на състезание. Въпреки всички обезкуражаващи прогнози, лекоатлетката се завръща на пистата и продължава да покорява спортни върхове. Отвъд професионалните си постижения, Ивет е завладяващ мотивационен оратор, споделящ своите преживявания, опит и прозрения с организации в световен мащаб. Гледайки напред, тя си поставя за цел да продължи мисията си да вдъхновява другите да не се предават в трудни моменти.Телевизионният продуцентима над 20-годишен опит в създаването, продуцирането и режисурата на филми, предавания, музикални и рекламни видеоклипове. Продуцирал е някои от най-успешните телевизионни формати в България, сред които „Като две капки вода“,„Маскираният певец“ и “Х Factor”. Талантът му за създаване на запомнящи се продукции оставя трайно впечатление, утвърждавайки го като забележителна личност в медийната среда. На Future Forum Халваджиян ще представи пътя на успеха, който е преминал в изграждането на успешен бизнес.е не само професионалист в гастрономията, но и лидер в бизнеса. Той успешно развива верига ресторанти и си сътрудничи с голяма хранителна верига магазини. Неговата успешна кариера включва още воденето на популярни телевизионни предавания като „Черешката на тортата“ и „Кошмари в кухнята“. Освен 20-годишния си професионален опит в кухнята, шеф Иван Манчев изразява своето вдъхновение като ментор и лидер както в личен, така и в професионален аспект, насърчавайки хората да развият своите качества и таланти.Българският актьор, продуцент и режисьорпридобива международно признание с ролите си в световни продукции като Call Of Duty: Modern Warfare 3, Shadow and Bone и White Lotus. Костов работи усилено и в подкрепа на по-силното присъствие на представители от Югоизточна Европа в световната развлекателна индустрия. Така създава агенция за управление на актьори, където открива и след това напътства Мария Бакалова. Привързаността му към културното разнообразие и иновациите в разказването на истории го правят завладяващ лектор, който вдъхновява публиката да приема автентичността и да опознава богатството на различните разкази.е предприемач, инвеститор и филантроп с над 30 години опит в технологиите и инвестициите. Изпълнителният председател на Webit Foundation изгражда общност от над 1 милион основатели на компании, политици, инвеститори и предприемачи, отдадени на идеята за постигане на положителна промяна в света. Д-р Русев организира ежегодни форуми Webit по целия свят и неговата работа и постижения са представени в The Economist, Monocle, Bloomberg, CNBC, Forbes, Venture Beat, Arabian Business, Al Jazeera и CNN.е изпълнителен директор на дигиталната медийна и технологична компания Нет Инфо, част от Нова Броудкастинг Груп и ръководи дигиталната монетизация във водещата медийна компания в Югоизточна Европа United Media. Има над 25 години професионален опит в изграждането на дигитални продукти и медии и тяхната успешна монетизация. Александър Варов ще сподели вдъхновяващи истории от личния и професионалния си живот, които ще дадат нова перспектива за използването на трансформиращата сила на новите технологии.Професионалният лекторключова фигура в бизнес средите на Централна и Източна Европа със значителен професионален опит в развитието и поддържането на успеха на десетки екипи в областите на продажбите, маркетинга и бизнес управлението във водещи организации като Xerox, Avon Cosmetics и Американския Университет в България (АУБ). Със значителния си управленски опит, той подкрепя ръководители от различни йерархични нива като коуч и ментор и дава практични насоки за управление на хора, себепознание и лидерско развитие.По време на мащабното събитие посетителите ще могат да се срещнат отблизо с авторитетните лектори в обучителни сесии, както и да се включат в кариерното изложение. Там ще могат да се свържат с други професионалисти и компании, позиционирали се сред водещите работодатели в страната. Пълната програма на Future Forum може да видите ТУК