Звездата на американската Национална футболна лига Травис Келси разкри, че е имало „няколко сълзи“, когато е предложил брак на Тейлър Суифт, съобщи Прес асосиейшън медия/ДПА.

Играчът на "Канзас Сити Чийфс" Келси и 35-годишната Суифт са заедно от 2023 г. и обявиха годежа си през август в пост в Инстаграм, който получи милиони харесвания.

View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Пред спортния коментатор Ерин Андрюс за Fox Sports: NFL, Келси казва: „Тя донесе вълнение и радост в живота, които ме направиха по-добър човек, по-добра личност, и ме накараха да се чувствам комфортно с това, което съм“.

Запитан за предложението, той добавя: „Дланите ми определено се потяха. Аз съм емоционално момче, така че имаше няколко сълзи, но беше изключително вълнуващо пътуване към този ден и не мога да дочакам да прекарам остатъка от живота ми с нея“.

Двойката се събира, след като преди две години Келси съобщава в своя подкаст New Heights, който представя с брат си Джейсън, че иска да излезе на среща с носителката на 14 награди „Грами“ Суифт, тъй като не успял да я срещне, когато пяла на стадиона Arrowhead, който е на отбора на състезателя по американски футбол.