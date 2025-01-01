Тейлър Суифт
Тейлър Суифт и звездата от NFL Травис Келси обявиха годежа си след двугодишна връзка. Новината беше споделена чрез романтична фотосесия в розова градина, на която Келси коленичи и предложи брак.

Тя каза „да“: Тейлър Суифт и Травис Келси се сгодиха (СНИМКИ)

Суифт публикува кадрите в Instagram с надпис: „Вашата учителка по английски и вашият учител по физическо се женят“, придружен от песента “So High School”.

Феновете веднага забелязаха впечатляващия годежен пръстен на певицата. Бижуто е Old Mine Brilliant Cut от Kindred Lubeck за Artifex Fine Jewellery — уникален дизайн, ръчно изработен в Ню Йорк. Стойността му се оценява между 500 000 и 1 милион долара.  

Диамантът тип Old Mine Cut е квадратен със заоблени ъгли и 58 фасети, с малка горна плоскост, по-голямо дъно (culet) и висока корона. Според специалиста Бенджамин Хордипур от Estate Diamond Jewellery, диамантът на Суифт е удължен „cushion cut“, около 8 карата, с цвят F и чистота VS1.

Все повече известни личности избират диаманти тип „cushion cut“, следвайки новата модна тенденция за годежни пръстени. 

